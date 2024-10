Newsagent.it - Adottare un museo o un festival per farlo conoscere meglio

(Di martedì 8 ottobre 2024) Fondazione Italia Patria della Bellezza, grazie all’accordo siglato in occasione del Convegno di UNA, Aziende della Comunicazione Unite, presenta 9 nuove realtà culturali italiane che sono state adottate da agenzie di comunicazione, per dare loro maggiore visibilità. Le nuove adozioni si inseriscono nel “modello di adozione a scopo divulgativo”, che punta a far emergere progetti significativi ma poco noti, promuovendo la bellezza italiana in tutte le sue forme. Con le nuove adozioni, la Fondazione ha raggiunto un totale di 33 realtà culturali che beneficiano delle attività di comunicazione, ma le richieste di adozione a oggi superano le 550.