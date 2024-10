Addio a Marcella De Paoli, anima del Museo Archeologico di Venezia (Di martedì 8 ottobre 2024) È mancata anzitempo Marcella De Paoli, archeologa Veneziana che ha dedicato tutta la sua vita, prima da studiosa e poi nelle fila ministeriali, al Museo Archeologico nazionale di Venezia, dove lavorava da 25 anni, divenendo una delle colonne portanti dell'istituto. Ne danno notizia i colleghi del Veneziatoday.it - Addio a Marcella De Paoli, anima del Museo Archeologico di Venezia Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) È mancata anzitempoDe, archeologana che ha dedicato tutta la sua vita, prima da studiosa e poi nelle fila ministeriali, alnazionale di, dove lavorava da 25 anni, divenendo una delle colonne portanti dell'istituto. Ne danno notizia i colleghi del

