Addio a Johan Neeskens, leggenda di Olanda e Barcellona aveva 73 anni (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Johan Neeskens, leggenda dell’Olanda e del Barcellona, è morto all’età di 73 anni. Il decesso dell’ex calciatore, avvenuto ieri, è stato reso noto oggi dalla federcalcio olandese. Neeksens ha fatto parte della generazione d’oro dell’Olanda negli anni ’70 e ha vissuto gran parte della propria carriera come ‘partner’ di Johan Cruyff in Nazionale, nell’Ajax e nel Barcellona. Con il club catalano, Neeskens ha militato dal 1974 al 1979. Addio a Johan Neeskens, leggenda di Olanda e Barcellona aveva 73 anni seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . .com - Addio a Johan Neeskens, leggenda di Olanda e Barcellona aveva 73 anni Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) –dell’e del, è morto all’età di 73. Il decesso dell’ex calciatore, avvenuto ieri, è stato reso noto oggi dalla federcalcio olandese. Neeksens ha fatto parte della generazione d’oro dell’negli’70 e ha vissuto gran parte della propria carriera come ‘partner’ diCruyff in Nazionale, nell’Ajax e nel. Con il club catalano,ha militato dal 1974 al 1979.di73seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

È morto Johan Neeskens. Con l'Olanda di Cruyff cambiò il calcio - Nella sua carriera, ha vinto complessivamente 14 titoli di club, tra cui la Coppa del Re e la Coppa delle Coppe con la maglia blaugrana e due titoli della North American Soccer League con i New York Cosmos. “Con Johan Neeskens, il mondo del calcio olandese e internazionale perde una ... (Agi.it)

Chi era Johan Neeskens - stella della grande Olanda del ’74 - Johan Neeskens è stato il centrocampista dell’Olanda del 1974 e del 1978, forse la squadra di calcio rimasta di più nell’immaginario collettivo dei tifosi, nonostante non abbia mai vinto sul campo. L’Olanda degli anni ’70 (fonte: Rivista Undici)In nazionale, detta Arancia Meccanica (per via delle ... (Cultweb.it)

Johan Neeskens - addio all’ultimo tulipano : le mille incredibili vite del primo centrocampista totale nella storia del calcio - La figura di Neeskens s’intreccia fortemente con quella di Johann Cruijff. Il ruolo iniziale è quello di terzino, ma prestò sarà dirottato a centrocampo: il 31 maggio 1972 sovrasterà Sandro Mazzola nella finale di Coppa dei Campioni Ajax-Inter di Rotterdam, 2-0 per gli olandesi. Johan Neeskens, ... (Ilfattoquotidiano.it)