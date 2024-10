Victoria De Angelis lancia il marchio di moda “Miss Bitch” e celebra l’indipendenza femminile (Di lunedì 7 ottobre 2024) Victoria De Angelis lancia il marchio di moda “Miss Bitch” e celebra l’indipendenza femminile Victoria De Angelis porta la ribellione dalla musica alla moda Victoria De Angelis, la bassista dal carattere audace dei Måneskin, esprime il suo spirito ribelle anche nel mondo della moda. Ha lanciato un marchio di abbigliamento chiamato “Miss Bitch“, attraverso il quale porta la sua personalità provocatoria e fuori dagli schemi in una collezione che sfida i tradizionali canoni di femminilità. Il nome stesso del brand, “Miss Bitch“, rappresenta un manifesto di forza e indipendenza, incarnando perfettamente l’immagine che Victoria ha costruito nel corso degli anni. Victoria non ha mai nascosto la sua personalità, né nella musica né sui social media. Bollicinevip.com - Victoria De Angelis lancia il marchio di moda “Miss Bitch” e celebra l’indipendenza femminile Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di lunedì 7 ottobre 2024)Deildi” eDeporta la ribellione dalla musica allaDe, la bassista dal carattere audace dei Måneskin, esprime il suo spirito ribelle anche nel mondo della. Hato undi abbigliamento chiamato ““, attraverso il quale porta la sua personalità provocatoria e fuori dagli schemi in una collezione che sfida i tradizionali canoni di femminilità. Il nome stesso del brand, ““, rappresenta un manifesto di forza e indipendenza, incarnando perfettamente l’immagine cheha costruito nel corso degli anni.non ha mai nascosto la sua personalità, né nella musica né sui social media.

