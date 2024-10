Vesuvio Motor Show: auto, moto e convegni con gli ingegneri di Goodyear, Porsche e McLaren (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il rombo dei motori, supercar da favola, lo spettacolo degli stuntman, le evoluzioni dei kart, l’adrenalina dei simulatori e la novità delle moto. E ancora gli ingegneri di Goodyear, Porsche e McLaren in un panel organizzato dall’Università Federico II e dal gruppo Megaride. Conto alla rovescia per la seconda edizione del Vesuvio motor Show che torna a Napoli, in via Brecce a Sant’Erasmo, sede di una fortunatissima prima edizione che attirò 15.000 visitatori in tre giorni e che per l’occasione diventa isola pedonale. Vega Luxury sarà Main Sponsor dell’evento, società del gruppo Canciello specializzata nei servizi di noleggio auto di lusso e yacht. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il rombo deii, supercar da favola, lo spettacolo degli stuntman, le evoluzioni dei kart, l’adrenalina dei simulatori e la novità delle. E ancora glidiin un panel organizzato dall’Università Federico II e dal gruppo Megaride. Conto alla rovescia per la seconda edizione delche torna a Napoli, in via Brecce a Sant’Erasmo, sede di una fortunatissima prima edizione che attirò 15.000 visitatori in tre giorni e che per l’occasione diventa isola pedonale. Vega Luxury sarà Main Sponsor dell’evento, società del gruppo Canciello specializzata nei servizi di noleggiodi lusso e yacht.

