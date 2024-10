Ustionata al ristorante dopo lo scoppio di una pentola: ricoverata in ospedale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per lunghi attimi si è temuto il peggio, tanto che inizialmente l’allarme era stato lanciato in codice rosso: i primi accertamenti, per fortuna, hanno escluso complicazioni più serie. Ma rimane comunque sotto osservazione la cuoca di 41 anni che domenica mattina è rimasta lievemente Ustionata Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per lunghi attimi si è temuto il peggio, tanto che inizialmente l’allarme era stato lanciato in codice rosso: i primi accertamenti, per fortuna, hanno escluso complicazioni più serie. Ma rimane comunque sotto osservazione la cuoca di 41 anni che domenica mattina è rimasta lievemente

