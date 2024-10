Torino, stagione finita per Zapata (Di lunedì 7 ottobre 2024) Torino, stagione finita per Zapata lesione del crociato e del menisco I timori delle ultime ore sono confermati: per Duvan Zapata la stagione può considerarsi finita e ora il Torino può tornare sul mercato COSA SI E’ FATTO Zapata – L’attaccante granata si è sottoposto oggi agli esami strumentali dopo l’infortunio al ginocchio rimediato durante l’ultima partita di Serie A contro l’Inter e l’esito è stato durissimo: lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. COMUNICATO Torino – “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata, uscito anzitempo dal campo nella gara contro l’Inter, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. Terzotemponapoli.com - Torino, stagione finita per Zapata Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 7 ottobre 2024)perlesione del crociato e del menisco I timori delle ultime ore sono confermati: per Duvanlapuò considerarsie ora ilpuò tornare sul mercato COSA SI E’ FATTO– L’attaccante granata si è sottoposto oggi agli esami strumentali dopo l’infortunio al ginocchio rimediato durante l’ultima partita di Serie A contro l’Inter e l’esito è stato durissimo: lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. COMUNICATO– “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan, uscito anzitempo dal campo nella gara contro l’Inter, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale.

