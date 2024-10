Sversa rifiuti in strada ma viene 'beccato' dalle telecamere | FOTO (Di lunedì 7 ottobre 2024) La sindaca di Casapesenna Giustina Zagaria ha preso una posizione forte contro gli atti incivili che danneggiano il decoro del territorio. In un post pubblico sui social, ha condiviso due FOTO che immortalano un cittadino mentre Sversa illegalmente rifiuti su una strada pubblica. L’episodio ha Casertanews.it - Sversa rifiuti in strada ma viene 'beccato' dalle telecamere | FOTO Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La sindaca di Casapesenna Giustina Zagaria ha preso una posizione forte contro gli atti incivili che danneggiano il decoro del territorio. In un post pubblico sui social, ha condiviso dueche immortalano un cittadino mentreillegalmentesu unapubblica. L’episodio ha

