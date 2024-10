Si compra il 45% di prodotti in meno rispetto al 2023

Si compra il 4,5% di prodotti in meno rispetto al 2023 (Di lunedì 7 ottobre 2024) I tagli al carrello della spesa da parte dei consumatori non risparmiano più neppure il made in Italy. L’italianità, da sempre un primato nel paniere per numero di prodotti e valore delle vendite, questa volta non viene salvata «dal taglio del budget della spesa domestica delle famiglie italiane». Iodonna.it - Si compra il 4,5% di prodotti in meno rispetto al 2023 Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) I tagli al carrello della spesa da parte dei consumatori non risparmiano più neppure il made in Italy. L’italianità, da sempre un primato nel paniere per numero die valore delle vendite, questa volta non viene salvata «dal taglio del budget della spesa domestica delle famiglie italiane».

Addio vesciche : i migliori prodotti da comprare adesso per prevenirle e curarle - Sono realizzati con materiali speciali che offrono una barriera protettiva e promuovono la rigenerazione della pelle. Attenzione perché il prodotto non può essere usato su vesciche già formate! Tra i più famosi ed efficaci troviamo Compeed Stick Anti Vesciche: grazie alla sua formula, riduce ... (Dilei.it)

Turisti milanesi comprano pecorino e salsiccia da un ambulante - il conto è di 1.155 euro : "Erano prodotti di nicchia" - Hanno pagato 1.155 euro per quattro pezzi formaggio e salsiccia. Una truffa? No, almeno secondo il venditore che ha replicato alle accuse dei turisti milanesi spiegando di aver venduto dei "prodotti di nicchia". In tutto circa quattro chili di salumi e pecorino. Dal prezzo astronomico. I fatti... (Milanotoday.it)

7 buoni motivi per comprare prodotti a Km 0 - In definitiva, si può concludere affermando che un frutto coltivato naturalmente e senza l’aggiunta di pesticidi chimici avrà un sapore diverso e più intenso. Verdure @Foto Crediti Envato Elements – VelvetMagI vantaggi del Km 0 Volendo comprendere in maniera concreta la differenza tra un prodotto ... (Velvetmag.it)

Le strategie digitali per intercettare gli sconti migliori online - Grazie ad una crescita costante negli anni, l’e-commerce è diventato uno dei principali canali commerciali per milioni di utenti; in alcuni settori, la bilancia delle vendite tra retail fisico e onlin ... (italiaoggi.it)

Nuove offerte Amazon attive per tutti (non solo Prime): prezzi da svendita per molti articoli! - Amazon è in pieno fermento e ha operato un taglio di prezzi su molti articoli nelle ultime ore. Non si tratta di offerte per i soli utenti Prime ma per tutti, con occasioni di risparmio eccezionali. E ... (hwupgrade.it)

roborock Q8 Max+: robot per le pulizie con potenza di 5500 Pa va al prezzo minimo storico, eccolo a 399€ (con coupon di 250€) - I robot per le pulizie roborock sono i preferiti tra la fascia di pubblico che è alla ricerca delle soluzioni top di gamma con le migliori prestazioni. Ma anche l'aspetto estetico di questi robottini ... (smarthome.hwupgrade.it)