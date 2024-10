Saied stravince le presidenziali in Tunisia con l’89% delle preferenze Disastroso il dato sull’affluenza che si è fermato al 277%

Saied stravince le presidenziali in Tunisia con l’89% delle preferenze. Disastroso il dato sull’affluenza che si è fermato al 27,7% (Di lunedì 7 ottobre 2024) Con un risultato bulgaro, il presidente uscente, Kais Saied, avrebbe stravinto le elezioni presidenziali di ieri in Tunisia. Stando all’exit poll trasmesso dalla televisione nazionale Wataniya, il leader avrebbe oltre l’89% delle preferenze. Saied, 66 anni, avrebbe dunque ampiamente battuto, secondo il sondaggio realizzato dall’istituto Sigma Conseil, l’industriale liberale Ayachi Zammel, che avrebbe ottenuto solo il 6,9% dei voti, e l’ex deputato della sinistra panaraba, Zouhair Maghzaoui, ultimo con 3,9% dei voti. Saied stravince le presidenziali in Tunisia con l’89% delle preferenze. Disastroso il dato sull’affluenza che si è fermato al 27,7% La vittoria era ampiamente prevista: il capo di Stato uscente, accusato di “deriva autoritaria”, era l’indiscusso favorito della vigilia. Così a far rumore sono id dati sull’affluenza che ha raggiunto un vero e proprio record negativo. Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Con un risultato bulgaro, il presidente uscente, Kais, avrebbe stravinto le elezionidi ieri in. Stando all’exit poll trasmesso dalla televisione nazionale Wataniya, il leader avrebbe oltre, 66 anni, avrebbe dunque ampiamente battuto, secondo il sondaggio realizzato dall’istituto Sigma Conseil, l’industriale liberale Ayachi Zammel, che avrebbe ottenuto solo il 6,9% dei voti, e l’ex deputato della sinistra panaraba, Zouhair Maghzaoui, ultimo con 3,9% dei voti.leinconilche si èal 27,7% La vittoria era ampiamente prevista: il capo di Stato uscente, accusato di “deriva autoritaria”, era l’indiscusso favorito della vigilia. Così a far rumore sono id datiche ha raggiunto un vero e proprio record negativo.

Lanotiziagiornale.it - Saied stravince le presidenziali in Tunisia con l’89% delle preferenze. Disastroso il dato sull’affluenza che si è fermato al 27,7%

Elezioni presidenziali in Tunisia, Saied vince ma è record astensione - Solo due sfidanti erano “sopravvissuti” al vaglio delle autorità. L’opposizione aveva invitato i cittadini a boicottare il voto Il presidente dell’autorità elettorale, Farouk Bouasker, ha derubricato il problema astensionismo giudicando la partecipazione al voto «rispettabile». Si tratta di Ayachi ... (Leggi la notizia)

Elezioni presidenziali Tunisia, Saied vince con oltre l’89% dei voti, ma è record astensione - L'astensionismo però è stato da record: meno del 30% dei tunisini è andato a votare. Continua a leggere . In attesa dei dati ufficiali, che dovrebbero arrivare mercoledì, Kais Saied secondo i primi exit poll è stato riconfermato alla guida della Tunisia: i primi risultati lo danno vincente con ... (Leggi la notizia)

Presidenziali in Tunisia: exit poll, Saied all'89% - Secondo gli exit poll diffusi dall'emittente televisiva nazionale Wataniya, il presidente uscente della Tunisia Kais Saied ha raccolto l'89,2 per cento dei consensi, confermando le previsioni di una sua vittoria scontata per un secondo mandato. . Saied, 66 anni, ha largamente battuto, secondo ... (Leggi la notizia)