Roma ai piedi di Tony Effe | Un sogno il concerto che aspettavo

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Primodial Palazzo dello Sport di. Un live attesissimo che ha superato ogni aspettativa, regalando ai fan uno spettacolo sold out che ha ripagato l’attesa con una serata carica di energia e sorprese. Per il suo primo evento da solista in un palasport,ha portato sul palco le tracce di ‘Icon’, Triplo Disco di Platino e album più venduto dei primi sei mesi del 2024 nella classifica FIMI/GfK. Ma non sono mancati i pezzi cult che hanno contribuito a fare diuna delle figure più influenti della scena rap italiana. “questo momento tantissimo tempo. – ha dichiarato l’artista – Era unper me fare un grandee finalmente il giorno è arrivato. È fondamentale per la mia carriera fare uncome questo davanti alla mia gente”.