Restyling della Fontana di Trevi: addio monetine. Bufera su Gualtieri per il numero chiuso (Di lunedì 7 ottobre 2024) Restyling della Fontana di Trevi in vista del Giubileo. Partono oggi le operazioni di cantierizzazione per l’intervento di manutenzione straordinaria di uno dei monumenti simbolo della Città eterna. “I lavori, curati dalla Sovrintendenza capitolina e promossi dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale – spiega il Comune – si rendono necessari a causa dei fenomeni di degrado che interessano il monumento. Situato in un’area ad alta frequentazione pedonale e sottoposto a particolari condizioni microclimatiche che favoriscono la costante formazione di patine biologiche, vegetazione infestante e depositi calcarei sulle parti più esposte al contatto con l’acqua”. L’operazione è parte di un intervento più ampio nell’ambito del programma Pnrr – Caput Mundi. Secoloditalia.it - Restyling della Fontana di Trevi: addio monetine. Bufera su Gualtieri per il numero chiuso Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)diin vista del Giubileo. Partono oggi le operazioni di cantierizzazione per l’intervento di manutenzione straordinaria di uno dei monumenti simboloCittà eterna. “I lavori, curati dalla Sovrintendenza capitolina e promossi dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale – spiega il Comune – si rendono necessari a causa dei fenomeni di degrado che interessano il monumento. Situato in un’area ad alta frequentazione pedonale e sottoposto a particolari condizioni microclimatiche che favoriscono la costante formazione di patine biologiche, vegetazione infestante e depositi calcarei sulle parti più esposte al contatto con l’acqua”. L’operazione è parte di un intervento più ampio nell’ambito del programma Pnrr – Caput Mundi.

