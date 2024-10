.com - Promozione / Il Tavullia Valfoglia fa sul serio, capolista solitaria

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Per il resto di giornata tanti pareggi, ben sei (due 0-0 e quattro 1-1). Gli altri risultati: una vittoria casalinga ed una esterna VALLESINA, 7 ottobre 2024 – Ilnon è più una sorpresa ed il poker in casa del Lunano lo testimonia ampiamente.  Arcangeli () Ora l’undici di Arcangeli viaggia inin testa alla classifica forte anche della pareggite che sembra aver preso quasi la totalità delle squadre del Girone A della. Infatti, la quinta di campionato, oltre al successo esterno dei pesaresi, ha registrato la vittoria casalinga del S. Orso sul Sassoferrato Genga e poi tutti pareggi. 15 i gol segnati di cui 9 in trasferta. Solo due gli 0-0, ben quattro gli 1-1.