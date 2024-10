Quifinanza.it - Privatizzazione di Poste Italiane, pronta una nuova tranche dal 21 ottobre

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Ministero dell’Economia si prepara a dare il via a un periodo che si preannuncia incandescente per le privatizzazioni. Il prossimo 21, il Tesoro metterà in vendita il 14% di, aprendo così la stagione autunno-inverno che potrebbe scuotere profondamente il mercato. Un’operazione che, salvo sorprese, porterà nelle casse dello Stato una cifra importante, mentre gli investitori restano con il fiato sospeso.continua a essere uno dei titoli preferiti dagli analisti di Piazza Affari, con il 77,8% delle raccomandazioni che suggeriscono l’acquisto. Il titolo ha guadagnato il 30% negli ultimi 12 mesi, portando la sua capitalizzazione a oltre 16,3 miliardi di euro.