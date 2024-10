Napolipiu.com - Politano e Zaccagni esclusi dalla Nazionale: le motivazioni dietro la scelta di Spalletti

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ladel CT riflette un cambiamento strategico: il modulo 3-5-2 limita le possibilità per. Nella giornata di ieri, Mattiaha celebrato un’importante vittoria con la Lazio, siglando il gol del momentaneo 1-1 nella partita contro l’Empoli, poi conclusasi con un 2-1 grazie alla rete di Pedro. Tuttavia, la gioia del gol non è bastata a garantire una chiamata inper il capitano biancoceleste, esclusolista dei convocati di Lucianoper le prossime sfide. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la mancata convocazione diè legata a scelte tattiche precise.ha optato per un modulo 3-5-2, che non sembra adattarsi alle caratteristiche del calciatore.