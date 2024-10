Pensioni 2025, cosa c’è in manovra? Minime, quota 103 e bonus Maroni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il governo sta lavorando alla definizione delle misure previdenziali da inserire nella prossima manovra finanziaria per il 2025. Sebbene le decisioni finali dipenderanno dalle effettive risorse disponibili, emergono già alcune linee guida sugli interventi in cantiere. Il varo della manovra, inizialmente previsto entro il 20 ottobre, potrebbe slittare di 10-15 giorni. Nel frattempo, prosegue l’analisi delle varie opzioni sul tavolo dei tecnici governativi, con trattative in corso tra i partiti della maggioranza. Riforma Pensioni 2025: Aumento delle Pensioni Minime? Una delle priorità sembra essere un nuovo ritocco dei trattamenti minimi, richiesto con insistenza da Forza Italia. Palazzo Chigi appare orientato ad accogliere questa richiesta, seppur in forma ridotta, compatibilmente con i limitati spazi di bilancio. .com - Pensioni 2025, cosa c’è in manovra? Minime, quota 103 e bonus Maroni Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il governo sta lavorando alla definizione delle misure previdenziali da inserire nella prossimafinanziaria per il. Sebbene le decisioni finali dipenderanno dalle effettive risorse disponibili, emergono già alcune linee guida sugli interventi in cantiere. Il varo della, inizialmente previsto entro il 20 ottobre, potrebbe slittare di 10-15 giorni. Nel frattempo, prosegue l’analisi delle varie opzioni sul tavolo dei tecnici governativi, con trattative in corso tra i partiti della maggioranza. Riforma: Aumento delle? Una delle priorità sembra essere un nuovo ritocco dei trattamenti minimi, richiesto con insistenza da Forza Italia. Palazzo Chigi appare orientato ad accogliere questa richiesta, seppur in forma ridotta, compatibilmente con i limitati spazi di bilancio.

