Donnapop.it - Paola e Chiara, il terribile litigio e poi la reunion: sapete chi le ha fatte riappacificare? Non lo direste mai

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Perchéavevano litigato? Oggi le due sorelle Iezzi sono tornate a calcare insieme i palchi italiani, ma per oltre un decennio di loro non si sono avute notizie. Lo strappo sembrava impossibile da ricucire, ma alla fine, per fortuna, tutto è tornato come un tempo. Dopo anni di successi stellari e performance live,sono tornate a esibirsi insieme. Lo scorso anno le abbiamo anche riviste sul palco del Festival di Sanremo 2023. Come hanno fatto a chiarirsi? A quanto pare, il merito di questasarebbe solamente della loro nonna. In una recente intervista di Repubblica,Iezzi, la mora di, ha parlato della richiesta dell’anziana donna: “Ha insistito per riunirci per un pranzo di Natale. Pochi minuti ed è ripartito tutto”.