Palumbo assist delizioso Botteghin che rischio in area

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) GAGNO 6 Sul fendente di Situm del primo tempo può fare poco, così come nella mischia che genera il 2 a 2. Peccato, perché a parte questi due episodi il Catanzaro non lo impensierisce. DELLAVALLE 6,5 Prova di personalità del ragazzo del Filadelfia, che tiene bene la posizione e non disdegna galoppate in avanti, costringendo al fallo gli avversari. (31’ Di Pardo 6 Spicchio finale di gara senza particolari sbavature). CALDARA 6 Un bel salvataggio nel primo tempo, dal quale scaturisce, ma lui non ha colpa, la rete di Situm. Esce dopo un’ora di gioco per un contrasto duro con un avversario. (17’ st Pergreffi 6 Mezz’ora abbondante di gara nella quale tiene sufficientemente bene la posizione). ZARO 6 Gara con qualche sbavatura, anche per colpa del vento, ma tutto sommato una prestazione sufficiente.