Marty Supreme | il film prodotto da A24 con Timothée Chalamet amplia il cast

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Fran Drescher si unirà aldeldi Josh Safdie,da A24. La presidente della SAG-AFTRA reciterà al fianco di, Gwyneth Paltrow, Tyler, The Creator, Odessa A’zion, Penn Jillette, Kevin O’Leary alias Mr. Wonderful e Abel Ferrara. La sceneggiatura originale scritta da Safdie e Ronald Bronstein è liberamente basata sulla vita diReisman, ambientata nel mondo della cultura del ping pong degli anni ’50. Reisman era noto per essere anticonformista nello sport, eppure vinse due US Men’s Singles Championships nel 1958 e nel 1960 e più di 20 titoli internazionali e nazionali. Divenne famoso per aver padroneggiato lo stile hardbat, uno stile tradizionale di tennis da tavolo che utilizza una racchetta senza strato di spugna per enfatizzare controllo e rotazione rispetto a velocità e potenza.