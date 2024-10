Le imprese incontrano i sindaci del Valdarno (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 07 ottobre 2024 – Nei giorni scorsi l'aula magna del centro di geotecnologie di San Giovanni Valdarno ha ospitato un incontro tra la Conferenza dei sindaci del Valdarno, Confindustria Toscana Sud e il Comitato delle categorie economiche della vallata per affrontare una serie di argomenti di stretta attualità, legati alla mobilità, ai trasporti, alla sicurezza e alla crisi del comparto moda del territorio. Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 07 ottobre 2024 – Nei giorni scorsi l'aula magna del centro di geotecnologie di San Giovanniha ospitato un incontro tra la Conferenza deidel, Confindustria Toscana Sud e il Comitato delle categorie economiche della vallata per affrontare una serie di argomenti di stretta attualità, legati alla mobilità, ai trasporti, alla sicurezza e alla crisi del comparto moda del territorio.

