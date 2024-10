La nuova piscina di Ponterosso, dopo il restyling torna operativo il centro natatorio (Di lunedì 7 ottobre 2024) ANCONA - La piscina di Ponterosso torna ad essere operativa. dopo il restyling avviato ad ottobre 2021, l’impianto natatorio tornerà ad ospitare numerosi atleti di tutte le età.“Da oggi la piscina di Ponterosso torna ad essere aperta in via sperimentale; – spiega l’Assessore agli impianti Anconatoday.it - La nuova piscina di Ponterosso, dopo il restyling torna operativo il centro natatorio Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) ANCONA - Ladiad essere operativa.ilavviato ad ottobre 2021, l’impiantotornerà ad ospitare numerosi atleti di tutte le età.“Da oggi ladiad essere aperta in via sperimentale; – spiega l’Assessore agli impianti

