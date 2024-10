Inzaghi "In A tante squadre forti. Thuram? Spero rientri presto" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il tecnico dell'Inter ha ricevuto il premio Scopigno ROMA - È stato Simone Inzaghi il grande protagonista del Premio Manlio Scopigno. Al Salone d'Onore del Coni, a Roma, è andata in scena la cerimonia di consegna del riconoscimento dedicato all'allenatore che guidò il Cagliari alla conquista dello s Ilgiornaleditalia.it - Inzaghi "In A tante squadre forti. Thuram? Spero rientri presto" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il tecnico dell'Inter ha ricevuto il premio Scopigno ROMA - È stato Simoneil grande protagonista del Premio Manlio Scopigno. Al Salone d'Onore del Coni, a Roma, è andata in scena la cerimonia di consegna del riconoscimento dedicato all'allenatore che guidò il Cagliari alla conquista dello s

