Inchiesta ultras Milan e Inter, pm Paolo Storari sotto scorta (Di lunedì 7 ottobre 2024) Da oggi Paolo Storari, pm della Dda di Milano e uno dei titolari dell'Inchiesta che ha decapitato le curve degli ultras di Inter e Milan, è sotto scorta. La decisione presa dalla prefettura, su richiesta del procuratore capo Marcello Viola vista la delicatezza dell'indagine e i presunti legami con la 'ndrangheta di alcuni protagonisti della vicenda, prevede una scorta armata con due persone per almeno sei mesi. Storari avrebbe già riferito di non volere la scorta, ma difficilmente sarà così. Sara Ombra, co-titolare del fascicolo, è già da tempo sotto scorta per altre inchieste sulla criminalità organizzata. Tg24.sky.it - Inchiesta ultras Milan e Inter, pm Paolo Storari sotto scorta Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Da oggi, pm della Dda dio e uno dei titolari dell'che ha decapitato le curve deglidi, è. La decisione presa dalla prefettura, su richiesta del procuratore capo Marcello Viola vista la delicatezza dell'indagine e i presunti legami con la 'ndrangheta di alcuni protagonisti della vicenda, prevede unaarmata con due persone per almeno sei mesi.avrebbe già riferito di non volere la, ma difficilmente sarà così. Sara Ombra, co-titolare del fascicolo, è già da tempoper altre inchieste sulla criminalità organizzata.

