Grande Fratello, Gessica Notaro difende Javier e critica Shaila Gatta: “Brutto vedere che…” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nelle scorse ore Gessica Notaro, ex concorrente di Amici e di Ballando con le Stelle, oggi attivista in seguito allo sfregio al volto con l’acido compiuto da un ex fidanzato nel 2017, ha preso una netta posizione nei confronti di Javier Martinez, attuale concorrente del Grande Fratello, nonché suo amico. Alla Notaro non sono piaciute alcune parole pronunciate da Shaila Gatta ad alcune gieffine mentre si confidava in merito al suo rapporto con il cestista. Ricordiamo, fra l’altro, che proprio ieri mattina la ballerina aveva deciso di fare un passo indietro. Gessica, dopo aver postato su una storia Instagram la clip in questione, ha voluto prendere le difese dell’uomo, sottolineando i suoi valori ma anche una questione che per via del suo vissuto ha molto a cuore: non veicolare tramite le telecamere messaggi sbagliati. Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nelle scorse ore, ex concorrente di Amici e di Ballando con le Stelle, oggi attivista in seguito allo sfregio al volto con l’acido compiuto da un ex fidanzato nel 2017, ha preso una netta posizione nei confronti diMartinez, attuale concorrente del, nonché suo amico. Allanon sono piaciute alcune parole pronunciate daad alcune gieffine mentre si confidava in merito al suo rapporto con il cestista. Ricordiamo, fra l’altro, che proprio ieri mattina la ballerina aveva deciso di fare un passo indietro., dopo aver postato su una storia Instagram la clip in questione, ha voluto prendere le difese dell’uomo, sottolineando i suoi valori ma anche una questione che per via del suo vissuto ha molto a cuore: non veicolare tramite le telecamere messaggi sbagliati.

