Grande Fratello, annunciato un nuovo ingresso in Casa: ecco chi varcherà la porta questa sera

questa sera, nel corso della settima puntata del Grande Fratello, un nuovo concorrente varcherà la porta Rossa. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, la showgirl Carmen Russo entrerà nella Casa più spiata d'Italia, dove risiederà per tre giorni. Durante la sesta puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini la ballerina raggiunto il marito Enzo Paolo Turchi (che ha sposato nel 1987) per festeggiare con lui il suo 65esimo compleanno. questa volta, però, la protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip tornerà nella Casa per trascorrere tre giorni insieme ad Enzo Paolo – dal quale ha avuto Maria, nata nel 2013 – e agli altri concorrenti. ecco quanto si legge sul portale: questa volta non sarà una semplice sorpresa. Al Grande Fratello è in arrivo un ospite speciale.

