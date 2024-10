È stato ritrovato il medico bresciano scomparso da giovedì (Di lunedì 7 ottobre 2024) Davide Piccinali è stato ritrovato: la notizia è di lunedì mattina. Da quanto si apprende, si trovava a Vicenza, in un albergo: sembra confermata l’ipotesi dell’allontanamento volontario. È il fratello Dario ad aver annunciato il ritrovamento. Originario di Brescia e specializzando in Chirurgia Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Davide Piccinali è: la notizia è di lunedì mattina. Da quanto si apprende, si trovava a Vicenza, in un albergo: sembra confermata l’ipotesi dell’allontanamento volontario. È il fratello Dario ad aver annunciato il ritrovamento. Originario di Brescia e specializzando in Chirurgia

Bresciatoday.it - È stato ritrovato il medico bresciano scomparso da giovedì

