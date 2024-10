È morto il carabiniere Ezio Riccucci, aveva 56 anni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lutto nell'arma dei carabinieri. È morto Ezio Tino Riccucci, appuntato scelto qualifica speciale. Si è spento prematuramente sabato 5 ottobre nella sua casa a Ronciglione, a soli 56 anni.Riccucci era molto conosciuto e benvoluto, stimato dai colleghi. La notizia della sua morte ha scosso la Viterbotoday.it - È morto il carabiniere Ezio Riccucci, aveva 56 anni Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lutto nell'arma dei carabinieri. ÈTino, appuntato scelto qualifica speciale. Si è spento prematuramente sabato 5 ottobre nella sua casa a Ronciglione, a soli 56era molto conosciuto e benvoluto, stimato dai colleghi. La notizia della sua morte ha scosso la

