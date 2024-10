Como lite alla mensa di via Guanella | un arrestato

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)- La polizia dihaun 28enne somalo, irregolare e senza fissa dimora, con precedenti penali, per oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, denunciandolo inoltre a piede libero per ubriachezza molesta, lesioni personali e violazioni della legge sugli stranieri. I fatti risalgono alle 19.30 di ieri sera, quando la volante è intervenuta in via Donpresso ladi un istituto in quanto era segnalata unatra due persone. All'arrivo, i poliziotti si sono trovati davanti il 28enne somalo, in evidente stato di alterazione, che ha iniziato a inveire contro gli agenti. Durante il trasporto in questura la violenza dell'uomo si è fatta più acuta danneggiando alcune parti del mezzo.