Come finisce il film Escape Room | Zoey e Ben sopravvivono alla trappola mortale?

Escape Room si conclude con Zoey e Ben che riescono a sopravvivere all'inquietante e mortale gioco organizzato dalla misteriosa società Minos. Dopo aver affrontato diverse stanze piene di trappole mortali e aver sconfitto il "Game Master", che rivela che miliardari scommettono sulle vite dei partecipanti, Zoey e Ben escono vivi dall'ultimo enigma. Tuttavia, quando Zoey torna sul luogo del gioco con la polizia, scopre che tutto è stato cancellato, lasciando solo un messaggio inquietante: "No Way Out". Nonostante la mancanza di prove, Zoey non si arrende e inizia a indagare sulla società dietro il gioco. Il film segue sei sconosciuti – Zoey, Ben, Amanda, Jason, Mike e Danny – che ricevono un invito a partecipare a un Escape Room con un premio di 10.000 dollari.

