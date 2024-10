Bruno Vespa infuriato contro la Rai Ecco cosa ha detto

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)ha espresso il suo disappunto nei confronti della Rai per l’assenza di ‘Porta a Porta‘ durante le recenti celebrazioni dedicate ai 100 anni della radio e ai 70 della televisione. ‘Porta a Porta‘, che ha compiuto 30 anni, è andato in onda per la prima volta nel 1996, affronta temi di attualità e di politica. In un post condiviso su X, il noto giornalista ha scritto lunedì 6 ottobre: “Ieri sera alla celebrazione 100 anni radio e 70 televisione sono stati ricordati tanti buoni programmi, da Mixer a Chi l’ha visto. Non una parola sui 30 anni di Porta a porta. Cambiano le stagioni, ma l’anima profonda della Rai resta sempre dalla stessa parte”.