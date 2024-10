Inter-news.it - Barella prosegue il recupero: un obiettivo definito dall’Inter

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nicolòha saltato per infortunio le ultime sfide dell’Inter in Serie A e Champions League. Il calciatore italiano lavora per recuperare al meglio in vista del ritorno dalla sosta. LA SITUAZIONE – Nicolònon è stato a disposizione dell’Inter, nelle ultime partite, a causa di una distrazione del retto femorale della coscia destra. Il calciatore italiano è stato sostituito in maniera ottimale da Davide Frattesi, in campionato, e Piotr Zielinski, in Champions League. In Italia, in particolare, l’ex Sassuolo è stato in grado di garantire quel necessario mix tra incursioni offensive e qualità nel fraseggio e nella gestione del pallone. La sfida contro l’Udinese potrebbe aver rappresentato un punto di partenza importante per l’assunzione da parte del classe 1999 di una nuova veste in maglia nerazzurra.