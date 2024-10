Lettera43.it - Bankitalia: «Dopo la revisione Istat possibile una stima al ribasso del pil 2024»

(Di lunedì 7 ottobre 2024) «Nel quadro previsivo a legislazione vigente del Piano strutturale di bilancio il Pil cresce dell’1,0 per cento quest’anno, dello 0,9 per cento nel prossimo e dell’1,1 per cento nel 2026. Ladei conti economici trimestrali pubblicata venerdì scorso dall’, non inclusa nel quadro, comporterebbe una correzione meccanica aldi due decimi di punto percentuale dellaper l’anno in corso»: lo ha detto Sergio Nicoletti Altimari, capo dipartimento economia e statistica della Banca d’Italia, nel corso dell’audizione su Piano strutturale di bilancio di medio termine convocata a Montecitorio dalle commissioni Bilancio e di Camera e Senato, in cui son intervenuti anche Anci, Upi, Conferenza delle regioni e delle Province autonome, Cnel, Corte dei Conti,e Ufficio parlamentare di bilancio. Banca d’Italia (Ansa).