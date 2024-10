Ancora tanti rimpianti per mister Bisoli | Perchè hanno annullato il terzo gol?

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) C’è grande rimpianto nel post gara di Pier Paolo, che per 88’ ha accarezzato il profumo della prima vittoria esterna della stagione, evaporato con una disattenzione sul corner da cui è nato il 2-2 calabrese. "E’ l’ennesima beffa di questo inizio di campionato – le sue parole - all’ultimo secondo prendi unsu calcio piazzato per disattenzione e comprometti in parte una prestazione ottima. Eravamo in emergenza e dispiace non portare a casa i tre punti. Ora questa sosta ci serve per recuperare qualche giocatore, tutti i giocatori sostituiti michiesto il cambio per crampi, come Abiuso e quando perdi l’uomo che tiene palla forzatamente ti abbassi. E’ stato bravo Alberti a darci una mano, manon è in condizione, ma siamo sulla buona strada".sottolinea il carattere della sua squadra.