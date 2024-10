Al Pacino: “Sono quasi morto di covid, il cuore si è fermato” (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Al Pacino ha sfiorato la morte, se n'è 'andato' per qualche secondo. Poi, racconta, è tornato. Nel suo libro di memorie in uscita, 'Sonny Boy', l'attore di 'Scarface' ha raccontato di aver contratto il covid durante la pandemia nel 2020 e di essere "tecnicamente morto", prima della diffusione dei vaccini. La star hollywoodiana, 84 L'articolo Al Pacino: “Sono quasi morto di covid, il cuore si è fermato” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Alha sfiorato la morte, se n'è 'andato' per qualche secondo. Poi, racconta, è tornato. Nel suo libro di memorie in uscita, 'Sonny Boy', l'attore di 'Scarface' ha raccontato di aver contratto ildurante la pandemia nel 2020 e di essere "tecnicamente", prima della diffusione dei vaccini. La star hollywoodiana, 84 L'articolo Al: “di, ilsi è” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

La confessione di Al Pacino : “Durante il Covid stavo per morire” - L’attore ha raccontato al Nyt: “Ero seduto lì […] The post La confessione di Al Pacino: “Durante il Covid stavo per morire” appeared first on L'Identità. In occasione dell’uscita della sua autobiografia dal titolo “Sonny Boy” (edito da Penguin Random Hous) Al Pacino ha rilasciato una intervista al ... (Lidentita.it)

Al Pacino : “Sono quasi morto di covid - il cuore si è fermato” - Nel suo libro di memorie in uscita, 'Sonny Boy', l'attore di 'Scarface' ha raccontato di aver contratto il Covid durante la pandemia nel 2020 e di essere "tecnicamente morto", prima della […]. Poi, racconta, è tornato. Il racconto dell'attore: "Salvato in extremis nel 2020" Al Pacino ha sfiorato ... (Sbircialanotizia.it)

Al Pacino : “Ho rischiato di morire dopo aver contratto il Covid - mi si era fermato il cuore” - Al Pacino racconta in un'intervista di essere stato molto vicino alla morte quando ha contratto per la prima volta il Covid. L'attore, infatti, ha rivelato che ha perso conoscenza e gli si è fermato il cuore.Continua a leggere . (Fanpage.it)