Affitto, quanto mi costi? Ferrara terza in regione. Davanti solo Bologna e Rimini (Di lunedì 7 ottobre 2024) quanto costa l'Affitto di una casa a Ferrara? Secondo un'indagine di Immobiliare.it siamo in terzi in Emilia Romagna. Bologna si conferma la città più onerosa in regione, con 16,6 euro/metro quadro di media, in crescita dell'1% nel trimestre luglio-settembre.

Acampora e Ferrara - ecco per quanto tempo non saranno disponibili - Tempo di lettura: < 1 minutoDoppia tegola sul Benevento che non potrà disporre di Acampora e Ferrara per almeno le prossime due settimane. . E’ questo l’esito degli esami strumentali ai quali si sono sottoposti i due calciatori giallorossi, costretti ad uscire dal campo nel primo tempo contro ... (Anteprima24.it)

La piazza marchigiana vive una fase delicata con molte analogie con quanto accaduto a Ferrara. Per entrambi la C è vista come un castigo. Ascoli retrocesso e contestato - come la Spal - Il direttore sportivo è Emanuele Righi, braccio destro di Filippo Fusco a Ferrara la scorsa stagione prima di lasciare il club a metà stagione per intraprendere un’avventura non proprio fortunata alla Nocerina. Di sicuro si tratta di due club con storia e tifoserie che poco hanno a che fare con ... (Sport.quotidiano.net)