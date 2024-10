Veronica Gentili, niente Le Iene: “Colpita da un terribile lutto…” (Di domenica 6 ottobre 2024) Veronica Gentili, conduttrice del programma televisivo Le Iene, è stata assente anche durante la seconda puntata della nuova stagione, andata in onda ieri sera. La conduttrice non aveva potuto presenziare neanche alla prima puntata della scorsa domenica, a causa di un improvviso problema di salute del padre, Giuseppe, che purtroppo è venuto a mancare poche ore fa. Ad aprire la trasmissione è stato Max Angioni, che ha spiegato ai telespettatori i motivi dell’assenza di Gentili: “Buonasera e bentornati alla seconda puntata de Le Iene. Anche stasera ci vedete qui da soli perché purtroppo Veronica Gentili non può essere con noi”. (Di domenica 6 ottobre 2024), conduttrice del programma televisivo Le, è stata assente anche durante la seconda puntata della nuova stagione, andata in onda ieri sera. La conduttrice non aveva potuto presenziare neanche alla prima puntata della scorsa domenica, a causa di un improvviso problema di salute del padre, Giuseppe, che purtroppo è venuto a mancare poche ore fa. Ad aprire la trasmissione è stato Max Angioni, che ha spiegato ai telespettatori i motivi dell’assenza di: “Buonasera e bentornati alla seconda puntata de Le. Anche stasera ci vedete qui da soli perché purtropponon può essere con noi”. (Thesocialpost.it)

Thesocialpost.it - Veronica Gentili, niente Le Iene: “Colpita da un terribile lutto…”

