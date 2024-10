Un concerto nel nome di padre Matteo Ricci (Di domenica 6 ottobre 2024) Oggi, in occasione del 472esimo anniversario della nascita del venerabile padre Matteo Ricci, la Cappella musicale della cattedrale di Macerata diretta da Carlo Paniccià è stata invitata ad animare la messa delle 18 e, a seguire, a esibirsi nel concerto "Madre e Signora Nostra" nella chiesa della SS. Annunziata dell’Abbadia di Fiastra. La messa sarà presieduta dal sacerdote cinese don Giovanni Battista Sun, che presenterà le ultime pubblicazioni sul gesuita. Il concerto alternerà l’esecuzione di antifone gregoriane mariane e mottetti polifonici a letture scelte tratte dalle pubblicazioni di padre Matteo Ricci. (Ilrestodelcarlino) (Di domenica 6 ottobre 2024) Oggi, in occasione del 472esimo anniversario della nascita del venerabile, la Cappella musicale della cattedrale di Macerata diretta da Carlo Paniccià è stata invitata ad animare la messa delle 18 e, a seguire, a esibirsi nel"Madre e Signora Nostra" nella chiesa della SS. Annunziata dell’Abbadia di Fiastra. La messa sarà presieduta dal sacerdote cinese don Giovanni Battista Sun, che presenterà le ultime pubblicazioni sul gesuita. Ilalternerà l’esecuzione di antifone gregoriane mariane e mottetti polifonici a letture scelte tratte dalle pubblicazioni di

