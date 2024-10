Serie B, Tello regala i tre punti alla Salernitana: blitz a Palermo (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTorna il sorriso in casa della Salernitana che espugna il “Renzo Barbera” di Palermo con un gol di Tello al 21?. L’ex Catania estrae dal cilindro quello che nelle intenzioni era un cross che si adagia in fondo al sacco senza l’intervento di nessun granata, complice anche la lettura della traiettoria non certo perfetta di Desplanches. Ma il match non è certo finito qui perché poco dopo il Palermo va vicinissimo al pareggio al 26? e al 40? con Segre mentre la squadra di mister Martusciello è pericolosa ancora con Tello. Nel secondo tempo l’occasione più ghiotta capita sui piedi di Insigne con Sepe che compie un mezzo miracolo per mantenere la propria porta imbattuta. (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTorna il sorriso in casa dellache espugna il “Renzo Barbera” dicon un gol dial 21?. L’ex Catania estrae dal cilindro quello che nelle intenzioni era un cross che si adagia in fondo al sacco senza l’intervento di nessun granata, complice anche la lettura della traiettoria non certo perfetta di Desplanches. Ma il match non è certo finito qui perché poco dopo ilva vicinissimo al pareggio al 26? e al 40? con Segre mentre la squadra di mister Martusciello è pericolosa ancora con. Nel secondo tempo l’occasione più ghiotta capita sui piedi di Insigne con Sepe che compie un mezzo miracolo per mantenere la propria porta imbattuta. (Anteprima24)

