Papa annuncia 21 nuovi cardinali, uno è un maratoneta (Di domenica 6 ottobre 2024) Fra i 21 nuovi cardinali nominati oggi da Papa Francesco, ce n'è uno particolare. Si chiama Jean-Paul Vesco (Di domenica 6 ottobre 2024) Fra i 21nominati oggi daFrancesco, ce n'è uno particolare. Si chiama Jean-Paul Vesco (Golssip)

Papa Francesco annuncia un nuovo concistoro: creati 21 nuovi cardinali - Papa Francesco ha annunciato a sorpresa la convocazione di un concistoro per l’8 dicembre, durante il quale verranno creati 21 nuovi cardinali provenienti da ogni parte del mondo. Tra i nomi annunciati, si trovano figure di rilievo come mons. Tarcisio Isao Kikuchi, arcivescovo di Tokyo (Giappone), ... (Thesocialpost)

Il Papa annuncia 21 nuovi cardinali: 4 italiani, il più vecchio ha 99 anni. Dall’Iran all’Indonesia, c’è anche un maratoneta - Tarcisio Isao Kikuchi, S. Leone ad Agrigento. Dal 1992 al 1996 è stato Vicario parrocchiale presso la parrocchia di Gesù Redentore e collaboratore della parrocchia Ss. Gli italiani in totale sono 4: ci sono Roberto Repole, arcivescovo di Torino, padre Fabio Baggio e Baldassarre Reina, “da oggi ... (Ilfattoquotidiano)

Papa Francesco nomina 21 nuovi cardinali nel segno dell’universalità della Chiesa. Quattro gli italiani - Attualmente ad entrare in Conclave sarebbero 142, ventidue in più del tetto massimo previsto da Paolo VI, anche se entro la fine dell'anno saranno in tre a raggiungere i fatidici 80 anni canonici . Tra questi venti, tre sono italiani a partire da monsignor Baldassarre Reina che da oggi, ha ... (Quotidiano)

VATICANO - Il Papa annuncia un Concistoro: a dicembre 21 nuovi Cardinali - Città del Vaticano (Agenzia Fides) - "Sono lieto di annunciare che l’8 dicembre prossimo terrò un Concistoro per la nomina di nuovi Cardinali". A sorpresa, come spesso è accaduto in questi anni di pon ...(fides)

Papa Francesco nomina cardinale lo spezzino monsignor Acerbi a 99 anni - Da oltre due secoli mancava un porporato del levante ligure. Originario di Sesta Godano, nunzio apostolico, nominato vescovo da Paolo VI nel '74 ...(rainews)

