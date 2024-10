Pallamano, Serie A: sconfitta in trasferta a Merano per la Junior Fasano (Di domenica 6 ottobre 2024) Terza sconfitta stagionale per l’incerottata Junior Fasano, superata per 32-25 in casa dell’Alperia Black Devils di Merano nel match valido per la quinta giornata della Serie A Gold 2024/25. Nel Pala Karl Wolf parte bene la formazione biancazzurra, avanti sull’1-3 dopo 5’, con i locali che però (Di domenica 6 ottobre 2024) Terzastagionale per l’incerottata, superata per 32-25 in casa dell’Alperia Black Devils dinel match valido per la quinta giornata dellaA Gold 2024/25. Nel Pala Karl Wolf parte bene la formazione biancazzurra, avanti sull’1-3 dopo 5’, con i locali che però (Brindisireport)

Serie C – Milan Futuro-Pianese 0-1: sconfitta e due espulsi | PM NEWS - Il Milan Futuro ospita la Pianese. I rossoneri sono in cerca di continuità in Serie C. Segui con noi il LIVE testuale della partita. (Pianetamilan)

Serie C femminile, Giovanile Rocca sconfitta in rimonta dal Grifone Gialloverde - La Giovanile Rocca ha incassato un’amara sconfitta per 3 a 2 contro il Grifone Gialloverde nella 4^ giornata del campionato nazionale di Serie C di calcio femminile. Davanti ai propri sostenitori, la squadra biancazzurra sblocca il punteggio grazie al gol di Nunzia Cinque e, dopo aver incassato... (Messinatoday)