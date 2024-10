Lobotka i catalani lo amano

(Di domenica 6 ottobre 2024)è stato uno dei migliori, se non il migliore, in campo nella sfida casalinga con il Como. Per il centrocampista slovacco parole di elogio sono state spese da Fabregas nel post partita. L’allenatore catalano ed ex Barcellona ha ripetuto più e più volte ai microfoni di Dazn: “Datemi”. Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna cita altriinnamorati di Stan. Lo scorso anno infatti fu il Barcellona a fare la corte a Stan. Il Barcellona di Xavi incrociarono il Napoli sulla strada della Champions. L’ex calciatore e allenatore avrebbe voluto il centrocampista azzurro nel centrocampo azulgrana. Masta bene a Napoli Su, così il Corriere dello Sport nell’edizione odierna: “Di quanto fosse forte Stan se n’era reso conto pure Xavi, l’anno scorso, quando allenava il Barcellona e affrontò il Napoli in Champions. (Terzotemponapoli)