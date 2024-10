Juric e la Roma: «abbiamo alzato il livello, da tanto tempo non si vedevano così tante palle gol» (Di domenica 6 ottobre 2024) Juric e la Roma: «abbiamo alzato il livello, da tanto tempo non si vedevano così tante palle gol» Juric dopo Monza-Roma 1-1, ai microfoni di Dazn. Juric: «La mia Roma ha fatto una grande partita, da tanto tempo non vedevamo così tante palle gol. abbiamo concesso molto poco. Dobbiamo diventare bravi nel metterla dentro, ho visto una bellissima Roma, di solito queste partite le vinci facile quando giochi così. In questo momento invece gira un po’ così’, possiamo aggiungerci il rigore non fischiato. Juric e il gol subito «Quando subisci gol, commetti sempre un errore, magari si poteva fare meglio la diagonale sul secondo palo. Ma loro hanno tirato tre volte, un gol può succedere che lo prendi. Con tutte le occasioni che crei, devi fare più gol». Tanta fatica per segnare e poi subite gol quasi alla prima occasione per loro. «Capita, non è che abbiamo cambiato atteggiamento. (Di domenica 6 ottobre 2024)e la: «il, danon sigol»dopo Monza-1-1, ai microfoni di Dazn.: «La miaha fatto una grande partita, danon vedevamogol.concesso molto poco. Dobbiamo diventare bravi nel metterla dentro, ho visto una bellissima, di solito queste partite le vinci facile quando giochi. In questo momento invece gira un po’’, possiamo aggiungerci il rigore non fischiato.e il gol subito «Quando subisci gol, commetti sempre un errore, magari si poteva fare meglio la diagonale sul secondo palo. Ma loro hanno tirato tre volte, un gol può succedere che lo prendi. Con tutte le occasioni che crei, devi fare più gol». Tanta fatica per segnare e poi subite gol quasi alla prima occasione per loro. «Capita, non è checambiato atteggiamento. (Ilnapolista)

