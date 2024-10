Individuo e società Disagio lavoro amore relazioni | qui si affronta la vita

(Di domenica 6 ottobre 2024) È la “Psiche tra” il tema generale di Psicologia Umbria Festival, l’evento promosso dall’Ordine degli Psicologi dell’Umbria arrivato quest’anno alla decima edizione. Nato nel 2014, il progetto del festival ha permesso negli anni di avvicinare la comunità professionale degli psicologi ed i cittadini, toccando molti ambiti della, familiare e lavorativa, e grandi temi come, benessere,e ascolto. Il Festival, in programma da lunedì 7 a sabato, è stato presentato dal presidente dell’Ordine David Lazzari. Quest’anno l’evento propone una serie di 43 appuntamenti (tutti gratuiti) organizzati in 10 città dell’Umbria, per un’edizione che lo stesso ordine definisce speciale. (Lanazione)