Il fine dining è morto? Puttanate Intervista senza filtri a Raf Alajmo

(Di domenica 6 ottobre 2024) Le prime piogge autunnali a Venezia hanno messo alla prova il Mose, ovvero il sistema di dighe che dovrebbe evitare l'acqua alta a Venezia. Una prova superata solo in parte. Lo ha denunciato, nel suo profilo Instagram, Raffaele(ceo e “maître des lieux” del Gruppo) che ha ripreso un Gran Caffè Quadri sommerso da una manciata di centimetri di acqua. Cosa non ha funzionato nell'attivazione del Mose? In seguito al post ho capito qual è il problema, in pratica il Mose si attiva quando si raggiungono i 90 centimetri di marea, rispetto allo zero del mare, ma Piazza San Marco comincia ad andare sott'acqua a 80 centimetri e ancor prima l'ingresso della Basilica, noi (al Gran Caffè Quadri, ndr) a 85 centimetri. Dunque, quando il meccanismo del Mose si attiva, è troppo tardi, in Piazza ci sono già dieci centimetri di acqua; per noi il Mose diventa pressoché inutile. (Gamberorosso)