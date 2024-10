Il Biancospino protagonista alle finali del Cavallo Iberico (Di domenica 6 ottobre 2024) Ottimi risultati per i cavalieri della ASD Il Biancospino di Carpaneto Piacentino alle finali del Campionato Italiano dei Cavalli Iberici e del Circuito Master del Cavallo Iberico, svoltesi il 21 e 22 settembre 2024 presso la Scuola di Equitazione Classica di Travagliato (BS). Martina Basile su (Di domenica 6 ottobre 2024) Ottimi risultati per i cavalieri della ASD Ildi Carpaneto Piacentinodel Campionato Italiano dei Cavalli Iberici e del Circuito Master del, svoltesi il 21 e 22 settembre 2024 presso la Scuola di Equitazione Classica di Travagliato (BS). Martina Basile su (Ilpiacenza)

Ilpiacenza - Il Biancospino protagonista alle finali del Cavallo Iberico

