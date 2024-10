Giovane padre muore a 40 anni per un malore a Monaco di Baviera (Di domenica 6 ottobre 2024) Castelnuovo Magra (La Spezia), 6 ottobre 2024 – Si è accasciato a terra mentre passeggiava per Monaco di Baviera. Doveva essere un weekend di divertimento con gli amici nella città dell’Oktoberfest, la grande festa della birra dove sarebbe andato di lì a poco, ma mentre si trovava nel centro della città bavarese lo ha colto un malore poi rivelatosi fatale. Luca Tendola, 40 anni, originario di Carrara, abitava da qualche tempo a Castelnuovo Magra. Lascia la moglie e due figli. Dopo il malore è stato portato in ospedale, dove è deceduto. (Di domenica 6 ottobre 2024) Castelnuovo Magra (La Spezia), 6 ottobre 2024 – Si è accasciato a terra mentre passeggiava perdi. Doveva essere un weekend di divertimento con gli amici nella città dell’Oktoberfest, la grande festa della birra dove sarebbe andato di lì a poco, ma mentre si trovava nel centro della città bavarese lo ha colto unpoi rivelatosi fatale. Luca Tendola, 40, originario di Carrara, abitava da qualche tempo a Castelnuovo Magra. Lascia la moglie e due figli. Dopo ilè stato portato in ospedale, dove è deceduto. (Lanazione)

