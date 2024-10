Giornata mondiale degli insegnanti, Ugl scuola: "I docenti più che di una festa hanno bisogno di riconoscimenti" (Di domenica 6 ottobre 2024) In occasione della Giornata mondiale degli insegnanti, (che si celebra ogni 5 ottobre) la segretaria nazionale Ugl scuola Ornella Cuzzupi esprime il suo pensiero in merito all'importante ruolo dell'insegnante, al quale, deve essere riconosciuto il giusto merito.Cosi Ornella Cuzzupi: “La (Di domenica 6 ottobre 2024) In occasione della, (che si celebra ogni 5 ottobre) la segretaria nazionale UglOrnella Cuzzupi esprime il suo pensiero in merito all'importante ruolo dell'insegnante, al quale, deve essere riconosciuto il giusto merito.Cosi Ornella Cuzzupi: “La (Reggiotoday)

Oggi è la Giornata mondiale degli insegnanti: la storia e il significato - Anche da questi principi è nata l’idea di rendere loro omaggio con una Giornata dedicata – appunto – agli insegnanti. In una scuola che deve essere sempre più il pilastro della crescita civile e sociale – ha scritto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, su X –. Inoltre, ... (Quotidiano)

Giornata Mondiale degli Insegnanti, Cuzzupi (Ugl Scuola): “Riflettere sui problemi e immaginare soluzioni va bene, ma occorre che il tutto avvenga su un terreno di realismo e credibilità” - . La Giornata Mondiale degli Insegnanti non deve limitarsi a celebrazioni, ma rappresentare un'opportunità per dare concretezza all'obiettivo di "rimettere la scuola al centro della società", come auspicato dal Ministro Valditara. L'articolo Giornata Mondiale degli Insegnanti, Cuzzupi (Ugl ... (Orizzontescuola)