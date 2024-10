Fiorentina-Milan 1-1 LIVE: pari di Pulisic, questa volta De Gea non può nulla (Di domenica 6 ottobre 2024) Allo Stadio Franchi, il match valido per la settima giornata di Serie A 2024/2025 tra Fiorentina-Milan: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo stadio Franchi, Fiorentina-Milan si affrontano nel match valido per la settima giornata della Serie A 2024/25. SEGUI LA DIRETTA SU MilanNEWS24.COM PRIMO TEMPO Partita molto intensa e fisica allo stadio Franchi. Le squadre non si risparmiano (Di domenica 6 ottobre 2024) Allo Stadio Franchi, il match valido per la settima giornata di Serie A 2024/2025 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAllo stadio Franchi,si affrontano nel match valido per la settima giornata della Serie A 2024/25. SEGUI LA DIRETTA SUNEWS24.COM PRIMO TEMPO Partita molto intensa e fisica allo stadio Franchi. Le squadre non si risparmiano (Calcionews24)

Fiorentina-Milan LIVE 1-1: Pulisic! De Gea para due rigori, uno a Theo e uno ad Abraham - IL TABELLINO Fiorentina-Milan 1-1 MARCATORI: 35` Adli (F), 60` Pulisic (M). FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi... (Calciomercato)

MOVIOLA – Fiorentina-Milan, tre rigori fischiati da Pairetto: Maignan e De Gea parano tutto - L’olandese era in vantaggio, subisce un colpo e non ci sono dubbi. Dagli undici metri Theo Hernandez, nel giorno del suo compleanno, si fa parare il rigore da De Gea, Gli episodi da MOVIOLA però non finiscono qua: al 55?, ancora da calcio piazzato, Gabbia riesce ad anticipare Moise Kean che entra ... (Sportface)

DIRETTA / Fiorentina-Milan 1-0, gol annullato a Kean - . CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 55' PAZZESCO!!!! PARA DE GEA!!! CLAMOROSO AL FRANCHI! 53' INCREDIBILE! CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN! Su un calcio d'angolo si alza un campanile, Gabbia anticipa Kean che lo colpisce nell'intento di rinviare il pallone. . 50' Lo stadio intona il ... (Firenzetoday)

LIVE FV, FIORENTINA-MILAN 1-1: SEGNA PULISIC. PAREGGIO ROSSONERO - 60' - GOL DEL MILAN. A SEGNARE PULISIC 59' - Milan che continua a spingere. I rossoneri hanno alzato il baricentro. Viola in difficoltà in questo avvio di ripresa. 57' ...(firenzeviola)

Fiorentina-Milan, la moviola: tre rigori, 2 gol annullati a Moise Kean, lavoro extra per Pairetto. Tutti gli episodi - SERIE A - Gli episodi più controversi del posticipo della 7a giornata giocata al Franchi di Firenze. Tanto lavoro per Pairetto e per la sua squadra visti i due ...(eurosport)