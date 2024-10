Escape Room 2019 come finisce | spiegazione del finale

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 6 Ottobre 2024 8:34 pm by Redazioneè un film horror diretto da Adam Robitel, del. La trama segue tre sconosciuti che entrano in un misterioso edificio per provare un gioco, che haobiettivo quello di risolvere degli enigmi. Ma ecco che i tre si accorgono che ogni stanza rappresenta una trappola, che caratterizzato un subdolo piano mortale.: riassunto della trama del film Leggi anche: It’s What’s InsidedelLeggi anche: Heartstopper 3e stagione 4 La trama del filminizia a Chicago, nell’Illinois, dove Zoey (studentessa di fisica), Ben (magazziniere), Amanda (veterana di guerra), Mike (camionista), Jason (daytrader), e Danny (amante di) ricevono l’invito a partecipare al MinosFacility. Il gioco mette in palio 10. (Latuafonte.com)