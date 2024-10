È morto a 28 anni Sammy Basso | ha fatto conoscere la progeria al mondo

(Di domenica 6 ottobre 2024) Èa 28, il biologo veneto che hala, la malattia che causa invecchiamento precoce, a tutta Italia e non solo. Era nato il 1 dicembre 1995 a Thiene ed era residente a Tezze sul Brenta, in Veneto. Era rientrato solo da poche settimane da un viaggio in Cina: si è sentito male mentre si trovava a cena con famiglia ed amici in provincia di Treviso. Nei giorni scorsi era stato insignito del Premio giornalistico Paolo Rizzi a Venezia nella categoria “Ambiente e Società” per, “la forza di volontà, lo spirito di sacrificio, il coraggio che lo sostengono: un grandissimo esempio a cui guardare con ammirazione e gratitudine e cercare d’imitare”. Era il più longevo malato alaffetto dalla sindrome delladi Hutchinson-Gilford, patologia ultra-rara caratterizzata da “invecchiamento precoce”: i casi totali sono circa un centinaio. (Bergamonews)